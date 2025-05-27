Актер Калюжный надеется попасть в элитные войска

Актер Глеб Калюжный надеется, что попадет в элитные войска, передает Mash.
По словам артиста, в призывном пункте ему обещали определить его в элитные войска.
На вопрос, не обидно ли ему пропускать год съемок, Калюжный ответил, что ничего страшного — зато отдохнет.
Артист 27 мая отправился в призывной пункт в Москве. Он отправляется на срочную службу в армию.
Сообщалось, что Калюжного к призывному пункту привезли друзья. Из машины он вышел под песню из сериала «Солдаты».
Агент актера Григорий Сухов ранее говорил, что пока неизвестно, где будет проходить службу Калюжный.
Он также заверил, что актер продолжит карьеру сразу после демобилизации.