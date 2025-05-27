KP: Трамп может снять с Украины все ограничения, введенные при Байдене

Один из собеседников издания пояснил, что окончательное решение по новому пакету поддержки Украины и санкциям против России будет принято после переговоров Трампа с немецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Йоханом Вадефулом, который на этой неделе посетит Вашингтон.