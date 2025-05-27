KP: Трамп может снять с Украины все ограничения, введенные при Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полной отмены ограничений на действия украинской армии, введенных при Джо Байдене. Об этом сообщили Kyiv Post два высокопоставленных западных чиновника.
По их данным, все ранее установленные ограничения — включая уже смягченные — сейчас пересматриваются.
«Президент Трамп считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России за стол переговоров», — говорится в публикации.
Один из собеседников издания пояснил, что окончательное решение по новому пакету поддержки Украины и санкциям против России будет принято после переговоров Трампа с немецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Йоханом Вадефулом, который на этой неделе посетит Вашингтон.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о дальности поставляемого ФРГ Украине оружия. По его словам, ФРГ больше не ограничивает дальнобойность. Помимо того, Мерц добавил, что Британия, Франция и США также сняли ограничения по дальности с поставок вооружения Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Россия будет расценивать любые удары по объектам страны, совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) при использовании ракет Taurus, как участие Германии в вооруженном конфликте на стороне киевского режима.