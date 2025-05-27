Жители Вахитовского района на сутки останутся без воды

Жители ряда домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды. Причиной стало подключение двух водопроводов к централизованным сетям водоснабжения.
Как сообщает МУП «Водоканал», подача воды будет прекращена с 9:00 29 мая до 9:00 30 мая по следующим адресам:
ул. Т. Гизата, 15, 18, 18/1, 19, 21/15, 22/14, 23, 23 корп.1, 26 корп.1, 29, 29а/20, 29/1,29/2;
ул. М. Межлаука, 30/11, 32 г, 32г/2, 33, 35, 37,39,39/1,39/2, 53, 53а, 55;
ул. Нариманова, 13, 13а, 14/22, 15/21, 15а, 17, 20/29а, 23а, 23б, 25, 25а, 32а, 32а корп. 1,2,3,4,5,6,7, 8,14,16; 34а, 36, 40, 40/1, 40/2, 40/3;
Привокзальная площадь, 1, 3 корп.1;
ул. Чернышевского, 43/2;
ул. Б. Шахиди, 2/43, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9 В, 18/18, 20;
ул. Ямская, 3, 3 корп.1, 4, 7, 11/30.
Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.