В Самаре представили новое расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом

На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». Организаторы опубликовали расписание кинопоказов с 28 мая по 1 июня.
Как сообщает официальное сообщество самарской набережной, каждый вечер зрителей ждут художественные, документальные фильмы и мультфильмы на любой вкус и возраст. Вход — свободный.
Расписание показов:
28 мая, среда.
18:30 — Пограничный пес «Алый» (1979, 12+);19:50 — Адмирал (2008, история, 18+).
29 мая, четверг.
18:30 — Зимородок (1972, 18+);19:50 — Король говорит! (2010, 18+).
30 мая, пятница.
18:00 — Не женское дело (2008, документальный, 12+);18:40 — Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича (2024, 6+);20:30 — Как украсть миллион (1966, 12+).
31 мая, суббота.
17:00 — Самарский край. С любовью на память (2018, документальный, 6+);17:30 — Домовёнок Кузя (2024, 6+);19:10 — Школьный вальс (1977, 16+);20:45 — Достучаться до небес (1997, 18+).
1 июня, воскресенье — День защиты детей.
16:30 — Сборник мультфильмов «На задней парте» (1978−1985, 6+);17:20 — Старик Хоттабыч (1956, 0+);18:55 — Частное пионерское. Ура, каникулы! (2015, 6+);20:45 — Чебурашка (2022, 6+).
Ранее мы писали, что 31 мая в музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция из цикла «Архитектура в кадре» (12+). Тема встречи — «Архитектурные образы (анти)утопии в мировом кино».
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