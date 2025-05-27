В Хабаровске сегодня перекрыли Джамбула — дорогу начали приводить в порядок

В Хабаровске сегодня, 27 мая, дорожные службы перекрыли участок улицы Джамбула для ремонта проезжей части, сообщает телеграм-канал «Хабарейро».
Техника и рабочие появились здесь с самого утра.
Особое внимание уделено отрезку под мостом — именно там раньше регулярно образовывались километровые пробки. Весной после схода снега дорога превратилась в полосу препятствий с ямами и колейностью.
На месте работает техника, снято старое покрытие. Пока неизвестно, когда проезд полностью откроют — официальной информации о сроках окончания ремонта не поступало.