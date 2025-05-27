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В Хабаровске сегодня перекрыли Джамбула — дорогу начали приводить в порядок

Дорожники работают на проблемном участке под мостом — возможны заторы.

Источник: Соцсети

В Хабаровске сегодня, 27 мая, дорожные службы перекрыли участок улицы Джамбула для ремонта проезжей части, сообщает телеграм-канал «Хабарейро».

Техника и рабочие появились здесь с самого утра.

Особое внимание уделено отрезку под мостом — именно там раньше регулярно образовывались километровые пробки. Весной после схода снега дорога превратилась в полосу препятствий с ямами и колейностью.

На месте работает техника, снято старое покрытие. Пока неизвестно, когда проезд полностью откроют — официальной информации о сроках окончания ремонта не поступало.