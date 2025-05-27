Е. Рыбаков и Е. Феоктистов покинули ВК «Нова» из Самарской области

В местном коллективе продолжаются перестановки.
На днях писали, что волейбольный клуб продлил соглашение о сотрудничестве с чемпионом Европы и Мировой Лиги, связующим Николой Йововичем. Однако расстался с доигровщиком и мастером спорта России Андреем Титичем.
Также «Нову» покинули центральные блокирующие Михаил Кулыгин и Андрей Ананьев. Первый присоединился в июне 2024-го, а второй выступал за нее в сезонах 2014−2015 и 2017−2018. Вернулся в тот же период.
А вечером 26 мая и утром 27-го команда попрощалась с диагональным Евгением Рыбаковым и доигровщиком Егором Феоктистовым соответственно. Продолжат выступать за другие коллективы.
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