Социологи сказали, как минчане относятся к мату и наказанию за его использование

Социологи узнали, как минчане относятся к мату, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, во втором квартале 2025-го проводилось социсследование об отношении минчан к нецензурной лексике. Выяснилось, что 69,4% негативно относятся к употреблению нецензурной лексики, нейтрально относятся к мату 27,4% минчанин и только 2,5% респондентов приветствуют использование «крепких» слов. Затруднились ответить 0,7% опрошенных.
Также глава Центра оперативных исследований Института социологии НАН Александр Бельский отметил, что примерно 93,9% минчан признали, что часто слышат матные слова, общаясь с окружающими. Еще 69,5% респондентов часто сталкиваются с бранью, редко слышат плохие слова 24,3%. И лишь только 2,4% минчан поделились, что в их окружении никогда не звучит нецензурная лексика. Затруднились ответить 3,7%.
При этом часть опрошенных — 41,4% допускают использование матов в определенных ситуациях. А 56,8% думают, что наказание за нецензурную брань в общественных местах следовало бы ужесточить.
Но еще социологи установили, что, в целом, население Беларуси гораздо менее терпимо к мату в разговоре (36,1%), чем именно жители Минска.
Также респонденты (80,1%) признались, что сами используют мат для выражения эмоций. Еще почти две трети респондентов (62,9%) готовы поддержать инициативу ужесточения наказания за мат в общественных местах, но 29,4% опрошенных против подобного нововведения.
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