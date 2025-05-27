Социологи сказали, как минчане относятся к мату и наказанию за его использование

Также глава Центра оперативных исследований Института социологии НАН Александр Бельский отметил, что примерно 93,9% минчан признали, что часто слышат матные слова, общаясь с окружающими. Еще 69,5% респондентов часто сталкиваются с бранью, редко слышат плохие слова 24,3%. И лишь только 2,4% минчан поделились, что в их окружении никогда не звучит нецензурная лексика. Затруднились ответить 3,7%.