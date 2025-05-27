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Сборная РФ по футболу осенью может сыграть с одной из ведущих команд мира

Российский футбольный союз не исключает, что осенью в числе соперников национальной команды будет одна из лучших сборных мира.

Источник: Аргументы и факты

Российский футбольный союз (РФС) не исключает, что в осенний период национальная сборная может встретиться с одной из ведущих команд мира. Об этом сообщил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС.

«Мы ведём переговоры с различными сборными, в том числе и с командами такого уровня, как Бразилия или Аргентина. Естественно, чем выше уровень сборной, тем сложнее договориться, особенно по некоторым аспектам», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

По его словам, после завершения сезона будет объявлено о матчах с теми сборными, с которыми уже есть предварительная договорённость. Генсек РФС также отметил, что подготовка сборных к чемпионату мира 2026 года влияет на процесс переговоров.

«Кто-то сосредоточен на отборе, другие готовы сыграть, без вопросов, но приглашают к себе, а это тоже нужно учитывать», — сказал он.

Ближайшими соперниками сборной России будут команды Нигерии (6 июня в Москве) и Белоруссии (10 июня в Минске). Сборная России не участвует в международных турнирах с 2022 года и проводит только товарищеские матчи. В последних восьми играх она одержала восемь побед с общим счётом 44:0.