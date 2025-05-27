Бойца СВО из Бурятии с позывным Росомаха представили к званию Героя России

Пресс-служба правительства Республики Бурятия сообщила о представлении к званию Героя России 18-летнего военнослужащего из с позывным Росомаха. Боец провел больше трех месяцев в полном одиночестве, находясь в окружении противника в зоне проведения специальной военной операции.
«Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным “Росомаха”, который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении, снова на передовой. Он выполняет боевые задачи в составе штурмовой бригады», — говорится в заявлении.
В конце ноября 2024 года, выполняя боевое задание, российский солдат оказался отрезанным от сил ВС РФ и попал на территорию, контролируемую противником. Не имея возможности самостоятельно вернуться в расположение своей части, он осуществлял корректировку артиллерийского огня по позициям украинских боевиков. Молодой человек рисковал жизнью.
Благодаря его решительным действиям, штурмовым группам удалось осуществить продвижение и заставить противника отступить от российских границ. Росомаха сумел вернуться на позиции российских войск только в марте 2025 года.
Представители пресс-службы правительства Бурятии подчеркнули, что после завершения специальной военной операции военнослужащий намерен продолжить свою службу в рядах Вооруженных сил РФ.
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