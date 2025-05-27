В Кузбассе выпал снег после 30-градусной жары

КЕМЕРОВО, 27 мая — РИА Новости. На юге Кузбасса после тридцатиградусной жары выпал снег, в том числе на горнолыжном курорте «Шерегеш», аналогичная ситуация на севере области, но, как обещают синоптики, со второй половины недели погода начнет улучшаться.
На снимках с камер видеонаблюдения, установленных на горнолыжном курорте «Шерегеш», видна заснеженная земля. На фотографиях, сделанных 27 мая в поселке Новомосковка, снегом припорошены деревья, крыши домов.
В минувшие выходные на территории Кузбасса стояла жаркая погода, температура воздуха прогревалась до плюс 30 градусов. Уже во вторник в Кемеровскую область пришло похолодание, на юге и севере региона выпал снег. Как отметили в Кемеровском гидрометцентре, виной тому холодная арктическая масса.
«В Центральном Руднике Тисульского района установился временный снежный покров около 1 сантиметра. В ночь на среду еще похолодает, температура может опуститься до 0- минус 5 градусов», — рассказала РИА Новости сотрудник гидрометцентра Наталья Полуэктова.
Она добавила, что с четверга в Кузбассе начнется повышение температуры.
В четверг днем ожидается до +12, в пятницу — плюс 15−20 градусов. А с 1 июня в регион придет настоящее лето с температурой по области 22−27 градусов.