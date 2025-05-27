В Кузбассе выпал снег после 30-градусной жары

В минувшие выходные на территории Кузбасса стояла жаркая погода, температура воздуха прогревалась до плюс 30 градусов. Уже во вторник в Кемеровскую область пришло похолодание, на юге и севере региона выпал снег. Как отметили в Кемеровском гидрометцентре, виной тому холодная арктическая масса.