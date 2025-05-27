Пять домов архитектора Ефима Вулыха отремонтируют в Москве

«В 2025 году специалисты приведут в порядок фасад, подъезд и заменят ряд внутренних инженерных систем. Стены здания нуждаются в тщательной расчистке и промывке. Затем необходимо будет отремонтировать штукатурный слой фасада нижних этажей, произвести докомпоновку утраченных элементов керамических блоков и нанести антигрибковый состав в местах намокания», — говорится в сообщении.