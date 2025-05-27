Пять домов архитектора Ефима Вулыха отремонтируют в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пять домов, возведенных по проектам архитектора Ефима Вулыха, отремонтируют в Москве, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.
«Пять зданий, архитектором которых был Ефим Вулых, обновят в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. По его проектам возводили комплекс многоэтажных домов на Дорогомиловской набережной и 450-квартирный дом на Ленинградском проспекте», — говорится в сообщении.
В период с 1966 до начала 1990-х годов по всей стране возводились башни серии, названной в честь Вулыха. С его участием также застраивалась Фрунзенская набережная.
«Так, капитальный ремонт пройдет в доме 38/1. Одиннадцатиэтажное здание построили в 1958 году. Торговая зона на уровне первого этажа выделяется витражным остеклением и пилястрами», — добавляется в сообщении.
Специалисты расчистят и промоют стены от грязи, копоти и старой краски, восстановят штукатурный слой нижнего этажа и архитектурный декор. «На заключительном этапе специалисты займутся ремонтом балконов и входных групп. Оконные откосы восстановят, обновят цоколь и заменят водосточные трубы. На скатной крыше заменят обрешетку и металлическое покрытие», — уточняется в сообщении.
Добавляется, что ещё одно здание авторства Вулыха на Фрунзенской набережной — дом 42. Эту девятиэтажку возвели в 1957 году по индивидуальному проекту. Впоследствии жители прозвали ее домом-крабом из-за сложной планировки.
«В 2025 году специалисты приведут в порядок фасад, подъезд и заменят ряд внутренних инженерных систем. Стены здания нуждаются в тщательной расчистке и промывке. Затем необходимо будет отремонтировать штукатурный слой фасада нижних этажей, произвести докомпоновку утраченных элементов керамических блоков и нанести антигрибковый состав в местах намокания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда прошли работы по обновлению дома 14, корпус 1, на Солнечногорской улице. Здание построено по проекту типовой серии «Башня Вулыха».