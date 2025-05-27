Президент РАН: наука зиждется на личных связях

— Термина «искусственный интеллект» я избегаю: по сути, речь идет о машинном обучении, а нейронные сети — только одна из его технологий. Но влияние уже видно каждому: голосовые помощники, генеративные модели вроде GPT-4 и Midjourney. С 2023-го вычислительные фермы приросли на порядок, а главное — стало меняться отношение общества: даже люди, далекие от программирования, ожидают, что статья или рисунок могут быть созданы «по кнопке». Сопровождается это не только ростом GPU-кластеров. Прорыв обеспечивают еще ряд факторов: новые математические методы (например, так называемый тензорный поезд уменьшает ранги матриц и тем самым экономит память), развитие микроэлектроники, новые архитектуры, новые виды памяти… Мой прогноз прежний: к концу десятилетия суммарная вычислительная производительность, доступная среднему разработчику, возрастет примерно на четыре порядка,; и это изменит само представление о том, что такое компьютер.