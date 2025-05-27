Не рискуйте будущим: во Владивостоке объяснили последствия нарушений на ЕГЭ

За списывание предусмотрены денежные взыскания различного размера. Обычные граждане, к которым относятся сами экзаменуемые и их родители, заплатят от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, организующих проведение ЕГЭ, штраф составит 20−40 тысяч рублей. Образовательные учреждения могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей.