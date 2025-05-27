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Не рискуйте будущим: во Владивостоке объяснили последствия нарушений на ЕГЭ

Участников единого государственного экзамена, уличенных в использовании шпаргалок или других нарушениях, ждут серьезные последствия.

Как пояснили в управлении образования Владивостока, подобные действия квалифицируются как административное правонарушение.

За списывание предусмотрены денежные взыскания различного размера. Обычные граждане, к которым относятся сами экзаменуемые и их родители, заплатят от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, организующих проведение ЕГЭ, штраф составит 20−40 тысяч рублей. Образовательные учреждения могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей.

Но финансовые санкции — не единственное наказание. Результаты экзамена нарушителя будут аннулированы, а возможность пересдачи в текущем году — утрачена. Это существенное отличие от честно сдававших экзамен выпускников, которые при неудовлетворительном результате имеют право на одну пересдачу в резервный день.

«Мы призываем всех выпускников ответственно подойти к экзаменам и не рисковать своим будущим, — отметил начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский. — Серьезные штрафы и потеря возможности пересдачи — слишком высокая цена за попытку списать».

Специалисты напоминают, что соблюдение установленных правил проведения ЕГЭ позволяет выпускникам в полной мере реализовать свое право на образование и при необходимости улучшить результаты экзаменов.