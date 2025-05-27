В Красноярском крае сдают ЕГЭ по базовой и профильной математике

В этом году профильную математику выбрали 6102 человека, тогда как базовую — 8176 участников. Экзамены проводятся в 163 пунктах, из которых 52 расположены в труднодоступных районах. В трех пунктах экзамен проходит на дому для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, а один пункт организован при школе ГУФСИН. Кроме того, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в Красноярском политехническом техникуме.