В Красноярском крае сдают ЕГЭ по базовой и профильной математике

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Министерство образования Красноярского края сообщает, что сегодня в регионе проходит экзамен по профильной и базовой математике в рамках основной волны ЕГЭ-2025.
Математика является обязательным предметом для получения аттестата об окончании школы. Все выпускники должны сдать русский язык и математику на удовлетворительный уровень. При этом, если участник выбрал профильный уровень математики, он не может сдавать базовый.
В этом году профильную математику выбрали 6102 человека, тогда как базовую — 8176 участников. Экзамены проводятся в 163 пунктах, из которых 52 расположены в труднодоступных районах. В трех пунктах экзамен проходит на дому для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, а один пункт организован при школе ГУФСИН. Кроме того, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в Красноярском политехническом техникуме.
Заместитель министра образования края Татьяна Гридасова посетила перед началом экзаменов несколько пунктов на базе школ № 147, № 24, № 157 и гимназии № 2. Она отметила, что процедура ЕГЭ уже не вызывает у выпускников волнения благодаря тренировочным экзаменам и доступу к открытой базе заданий прошлых лет.
Экзамен по профильной математике длится 3 часа 55 минут и включает 19 заданий, проверяющих умение работать с геометрическими фигурами, вероятностями и статистикой. Базовая математика, которая выбирается теми, кому эта дисциплина не нужна для поступления в вуз, длится 3 часа и состоит из 21 задания. Для получения удовлетворительного результата необходимо правильно решить минимум 7 задач.
Результаты экзаменов станут известны не позднее 9 июня. Напомним, что основная волна ЕГЭ стартовала 23 мая с экзаменов по литературе, химии и истории. Следующий экзамен по русскому языку пройдет 30 мая и ожидает более 14,3 тысячи участников.
Ранее рассказывали, что Министр образования Красноярского края написала ЕГЭ.