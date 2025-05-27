Ростсельмашу в Ростовской области угрожает полная остановка производства в июле

Накануне на «Ростсельмаше» проинформировали, что в 2025 году намерены отпустить коллектив в отпуск раньше срока — не в сентябре, а уже в июне. Такая мера, по мнению администрации завода, «позволит сохранить коллектив на фоне проседания рынка, снижения спроса и поставок».