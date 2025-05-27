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Ростсельмашу в Ростовской области угрожает полная остановка производства в июле

Вице-спикер Госдумы заявила об угрозе остановки производства на Ростсельмаше.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш” может уйти в простой уже с июля 2025 года, если ситуация со спросом на сельхозтехнику не изменится. Такое заявление сделала вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко.

Парламентарий сообщила, что сейчас на предприятии отмечается «снижение заработной платы, а работники уходят в вынужденные отпуска или их переводят на менее оплачиваемые позиции».

— На «Ростсельмаше» трудоустроено около 15 тысяч человек. Необходимо обеспечить социальную защиту заводчан, — подчеркнула в своем телеграм-канале Виктория Абрамченко.

Вице-спикер Госдумы обратилась за помощью к председателю правительства России Михаилу Мишустину и попросила взять ситуацию на контроль, а также разработать комплекс мер по стабилизации работы производства.

Накануне на «Ростсельмаше» проинформировали, что в 2025 году намерены отпустить коллектив в отпуск раньше срока — не в сентябре, а уже в июне. Такая мера, по мнению администрации завода, «позволит сохранить коллектив на фоне проседания рынка, снижения спроса и поставок».

Добавим, по информации Виктории Абрамченко, товарные остатки на заводе на 12 мая 2025 года составили 2977 единиц техники (2299 комбайнов, 678 тракторов).

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