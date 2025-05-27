Создатели хоррора «Верни ее из мертвых» — австралийские режиссеры-близнецы Дэнни и Майкл Филиппу — хотели бы устроить свои гастроли в России, обожают наше фестивальное кино и не отказались бы от экранизации русской литературы. Об этом братья рассказали «Известиям» в преддверии выхода их картины в прокат. Киноманам они известны по ужастику 2022 года «Два, три, демон, приди!», но для западной публики это еще и звезды-стримеры: их канал RackaRacka имеет около 7 млн подписчиков и более миллиарда просмотров.
«Было бы здорово, если бы удалось организовать наш промотур в России».
— «Верни ее из мертвых» скоро выходит в России. Вы когда-нибудь были в нашей стране? И если нет, то хотели бы побывать?
Майкл Филиппу: Мы бы очень хотели побывать в России! Было бы здорово, если бы удалось организовать наш промотур. У нас большая аудитория в России, так что, если это возможно, было бы круто приехать к вам!
Дэнни Филиппу: Давайте сделаем это!
— А могли бы вы однажды снять фильм в России?
Дэнни Филиппу: Если это имеет смысл для истории и персонажей, ты мы на 100% открыты для съемок в России. Так что если бы пришел сценарий, основанный на событиях в вашей стране, с русскими героями, быть может, основанный на русской литературе, мы совершенно не прочь поехать к вам.
Майкл Филиппу: Да, сейчас мы любим снимать в Австралии. У нас там потрясающая команда, которую мы собрали, нам комфортно работать на родине. Но мы готовы к путешествиям!
— Поговорим о вашем фильме. Он начинается как социальная драма — рассказывает историю слабовидящей девочки, которую заботливый старший брат тщательно защищает от окружающего мира. И только через какое-то время мы понимаем, что смотрим хоррор. Вы сознательно стремились соединить эти жанры?
Дэнни Филиппу: Да, мы всегда стараемся, чтобы наши фильмы работали и как драмы. Если убрать все элементы хоррора, эти персонажи и этот мир вполне могут существовать в драматическом контексте. Мы хотели, чтобы он был медленным, но ускорялся, как снежный ком, и постепенно выходил из-под контроля.
«Мы много ссоримся на съемках».
— Вы близнецы. Как вы выстраиваете диалог и делите обязанности на съемочной площадке?
Майкл Филиппу: Мы много ссоримся на съемках. Но вообще мы стараемся разделять обязанности. Дэнни сфокусирован на главных персонажах, а я занимаюсь побочными сюжетными линиями. Затем на постпродакшене я больше работал со звуком и музыкой, а Дэнни — с цветом и визуальными эффектами. У нас одинаковое общее видение, но мы можем сосредоточиться на разных вещах. При этом мы оба на 100% в монтаже, и мы оба на съемочной площадке были каждый день.
— При этом вы не только режиссеры, но и очень известные YouTube-стримеры. Как это помогло вам в киноработе?
Дэнни Филиппу: Всё, что мы когда-либо делали на YouTube, было своего рода шагом к созданию фильма. В стримах мы смогли поэкспериментировать с различными методами монтажа, визуальными эффектами, поработать с гримом, построить наши первые декорации. Это всегда было похоже на тренировочную площадку для нас как режиссеров, и это помогло нам в нашем путешествии.
Сейчас есть новая волна ютуберов, которые делают шаги как режиссеры, и я уверен, что, в свою очередь, следующее поколение режиссеров будет активно баловаться социальными сетями.
— В последнее время мы наблюдаем всплеск популярности хорроров. С чем это связано, на ваш взгляд?
Дэнни Филиппу: Мне нравится, что сейчас возрождается интерес к хоррору. Не то чтобы ужасы до этого ушли вовсе, но действительно было определенное затишье, в 2000-х студии по какой-то причине не доверяли этому жанру. Хотя, мне кажется, зрителям он никогда не надоедал.
«Сталкер» Тарковского — невероятный фильм!".
— Знаете ли вы какие-нибудь российские или советские хорроры?
Майкл Филиппу: О божечки. Дэнни смотрит гораздо больше фильмов, чем я. Так что, Дэнни, давай, отвечай. Дэнни видел всё. Как называется этот фильм? Там отец и сыновья.
Дэнни Филиппу: Это мой любимый фильм, который не является в чистом виде хоррором, но всё же мы его обожаем. «Возвращение»! Мы очень любим «Возвращение» и «Левиафана». И какой фильм этот режиссер сделал еще? «Нелюбовь»? Да, мы до смерти любим эти фильмы! Напомните, как зовут режиссера?
— Андрей Звягинцев.
Дэнни Филиппу: Да-да-да! Точно. Он один из наших любимых режиссеров.
— Но это же драмы, не хорроры.
Дэнни Филиппу: Когда мы разрабатываем наши ужастики, мы всегда сочетаем это с драмой. Так что да, я бы всё равно назвал именно эти фильмы. «Возвращение» — картина, в которой очень много саспенса. И в ней есть смерть.
— Раз уж мы говорим о русском фестивальном кино, я бы вспомнил «Сталкера» Тарковского — пожалуй, там саспенса и хоррора даже больше. Вы слышали об этой ленте?
Дэнни Филиппу: Конечно-конечно! Есть потрясающее шоу на Shudder (американский стриминг, ориентированный на хорроры. — Ред.), где рассказывают о создании «проклятых» картин, и там говорили о «Сталкере» Тарковского. Невероятный фильм! А какой русский классический хоррор вы бы нам посоветовали посмотреть?
— Ну, например, у нас был фильм «Вий» — экранизация Гоголя. Но раз мы с вами говорим о Тарковском и Звягинцеве, я назову еще одного русского фестивального режиссера — Александра Сокурова, которого многие считают наследником Тарковского. У него есть совершенно мистическая картина «Дни затмения», снятая еще в СССР. В каком-то смысле ее тоже можно назвать хоррором.
Майкл Филиппу: Вау! Как имя режиссера? Продиктуйте.
— Александр Сокуров. «Дни затмения».
Майкл Филиппу: (записывает) О, здорово, мы обязательно посмотрим. Мы очень заинтригованы! Я бы хотел глубоко погрузиться в его творчество.
— Есть такое мнение, что сейчас самый страшный хоррор — новости по телевидению. Как вам кажется, какую роль в этой ситуации играют ужастики в кино? Могут ли они «излечить» зрителя, травмированного кошмарами в реальной жизни?
Дэнни Филиппу: Вы знаете, у нас было несколько зрителей, которые сказали, что потеряли некоторое время назад близких людей, и просмотр нашего фильма стал для них своего рода терапией. Я думаю, что хорроры — это забавный способ говорить о некоторых действительно темных темах, не будучи слишком мрачными. Высвободить какие-то темные мысли, избавиться от своих демонов. На самом деле любое искусство — это попытка выразить себя, выговориться.