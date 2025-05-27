«Мы на 100% открыты для съемок в России!»

Майкл Филиппу: Мы много ссоримся на съемках. Но вообще мы стараемся разделять обязанности. Дэнни сфокусирован на главных персонажах, а я занимаюсь побочными сюжетными линиями. Затем на постпродакшене я больше работал со звуком и музыкой, а Дэнни — с цветом и визуальными эффектами. У нас одинаковое общее видение, но мы можем сосредоточиться на разных вещах. При этом мы оба на 100% в монтаже, и мы оба на съемочной площадке были каждый день.