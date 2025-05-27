Пермяков приглашают на персональную юбилейную выставку Варужана Акопяна

Сегодня, 27 мая, в 18:00 в Центральном выставочном зале откроется персональная выставка Варужана Акопяна «Время перемен».
Варужан Айказович Акопян родился в 1965 году в армянском селе Джрарат. Его живописное дарование проявилось еще в школьные годы. Путь в искусство начался с обучения в Ереванском художественном училище им. Фаноса Терлемезяна (факультет живописи).
В зрелые годы Акопян переехал на Урал, и уже более 20 лет художник живет и работает в Перми. В 2018 году он стал членом Союза художников России, был участником многих городских, региональных, всероссийских и международных выставок. В их числе — выставки «Возвращение времени» (2018), «Осенние мелодии» (2018), «Вальс цветов» (2020), «Пленэр» (2021), «Цвет жизни» (2022), «Краски России, краски Армении» (2023). Последняя проходила в Курганском областном художественном музее им. Г. А. Травникова. Ранее выставка «Краски Армении» работала в московской галерее «На Каширке» и пользовалась большим успехом у зрителей.
Варужан Акопян часто выезжает на пленэры. В его работах уральская природа уже не кажется такой суровой и монохромной — она расцветает красками и обретает звонкий солнечный колорит. Будучи прекрасным пейзажистом, художник обращается и к другим жанрам — портрету и натюрморту. Наиболее удаются Акопяну портреты близких людей, которых художник хорошо знает и уважает. В числе лучших работ — портрет пермского художника А. К. Турбина. Выразительны и автопортреты, передающие яркость личности и недюжинный темперамент самого Варужана.
Выставка «Время перемен» продлится до 8 июня.