Пермяков приглашают на персональную юбилейную выставку Варужана Акопяна

Варужан Акопян часто выезжает на пленэры. В его работах уральская природа уже не кажется такой суровой и монохромной — она расцветает красками и обретает звонкий солнечный колорит. Будучи прекрасным пейзажистом, художник обращается и к другим жанрам — портрету и натюрморту. Наиболее удаются Акопяну портреты близких людей, которых художник хорошо знает и уважает. В числе лучших работ — портрет пермского художника А. К. Турбина. Выразительны и автопортреты, передающие яркость личности и недюжинный темперамент самого Варужана.