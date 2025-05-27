Курбан-Байрам впервые отпразднуют в Соборной мечети в Симферополе

Курбан-Байрам впервые отпразднуют на территории Соборной мечети в Симферополе. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с общественными организациями Дома дружбы народов Гульчер Зекерьяева.
Курбан-Байрам отметят 6 июня. Это один из главных праздников для мусульман. Впервые торжества пройдут в новой соборной мечети. Там состоятся концерт и другие мероприятия.
В частности, речь идет о большой выставке. Там представят картины крымских художников. Зекерьяева уточнила, что мероприятия проведут на специально огороженной открытой площадке. Праздник пройдет в традиционном исламском духе, но с элементами современного культурного подхода.