На Байкале произошло землетрясение

ИРКУТСК, 27 мая — РИА Новости. В акватории озера Байкал во вторник зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Согласно данным, размещенным на сайте службы, подземный толчок энергетическим классом 10,6, магнитудой 3,6 был зарегистрирован в 08:55 (03:55 мск). Эпицентр находился в южной части Байкала. Ближайший населенный пункт в Иркутской области — поселок Малое Голоустное.
В этом месте подземный толчок, как следует из данных, опубликованных на сайте Байкальского филиала ЕГС РАН, был зафиксирован 28 января. Тогда землетрясение слабой интенсивности затронуло Иркутск, Улан-Удэ и ряд других населенных пунктов.