На Байкале произошло землетрясение

В этом месте подземный толчок, как следует из данных, опубликованных на сайте Байкальского филиала ЕГС РАН, был зафиксирован 28 января. Тогда землетрясение слабой интенсивности затронуло Иркутск, Улан-Удэ и ряд других населенных пунктов.