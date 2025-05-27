В Башкирии подготовили 366 официальных зон отдыха у воды.

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров с главами муниципалитетов обсудил готовность пляжей к купальному сезону, который стартует 1 июня. Статистика гибели на воде уже открылась. Так, 18 мая в Стерлитамаке на реке Ашкадар утонул 12-летний ребенок, который купался без присмотра. В Куюргазинском районе 25 мая 7-летняя девочка поскользнулась на понтоне и упала в воду, спасти ее не успели.
«Теряем детей, а это непростительно! — отметил Андрей Назаров. — В республике мы подготовили 366 зон отдыха у воды, но статистика говорит о том, что люди тонут в местах, не приспособленных для купания. Понятно, что все подходы не перекроешь, да и, будем честны, запрещающие знаки мало кого останавливают — хоть 10 их поставь. Выход один. В каждом населенном пункте должно быть оборудованное место — пляжное, безопасное, с гарантией того, что на дне нет ни осколков, ни камней, ни арматуры. Это не убережет всех, но большую часть человеческих жизней мы сохраним. Это очень важная работа, надо ее довести до конца».
Сегодня в республике порядка тысячи населенных пунктов имеют свой водоем. В каждом из них должно быть оборудованное безопасное место для купания, подчеркнул премьер-министр РБ. Одновременно нужно наращивать их оснащение мобильными спасательными постами. И регулярно патрулировать места отдыха людей у воды и применять административные санкции к нетрезвым купальщикам. С каждого водоема региональное управление Роспотребнадзора регулярно будет брать пробы воды и песка.
«А всех родителей, бабушек и дедушек, которые ждут внуков к себе на каникулы — я прошу следить в оба глаза за детьми», — обратился к взрослым Андрей Назаров.