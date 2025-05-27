В Башкирии подготовили 366 официальных зон отдыха у воды.

«Теряем детей, а это непростительно! — отметил Андрей Назаров. — В республике мы подготовили 366 зон отдыха у воды, но статистика говорит о том, что люди тонут в местах, не приспособленных для купания. Понятно, что все подходы не перекроешь, да и, будем честны, запрещающие знаки мало кого останавливают — хоть 10 их поставь. Выход один. В каждом населенном пункте должно быть оборудованное место — пляжное, безопасное, с гарантией того, что на дне нет ни осколков, ни камней, ни арматуры. Это не убережет всех, но большую часть человеческих жизней мы сохраним. Это очень важная работа, надо ее довести до конца».