17-летний житель Башкирии купил питбайк и сразу же его лишился.

Водительского удостоверения у него не оказалось, как и понимания, что на дороге на питбайке ездить запрещено. На студента оформили два протокола: 15 тысяч рублей он заплатит за отсутствие прав и ещё 7,5 тыс. руб. за то, что не уступил дорогу служебному автомобилю. Питбайк поместили на штрафстоянку. К ответственности привлекут и родителей молодого человека. Вскоре их пригласят на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.