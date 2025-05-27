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17-летний житель Башкирии купил питбайк и сразу же его лишился

17-летний житель Башкирии купил питбайк и сразу же его лишился.

Источник: ГАИ РБ

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, студент из Агидели приехал в Нефтекамск, чтобы купить питбайк. Радость его длилась недолго. В тот же день на ул. Карла Маркса юношу остановили сотрудники ДПС за то, что он не предоставил преимущество в движении служебному транспорту со включенными звуковыми и световыми сигналами.

Водительского удостоверения у него не оказалось, как и понимания, что на дороге на питбайке ездить запрещено. На студента оформили два протокола: 15 тысяч рублей он заплатит за отсутствие прав и ещё 7,5 тыс. руб. за то, что не уступил дорогу служебному автомобилю. Питбайк поместили на штрафстоянку. К ответственности привлекут и родителей молодого человека. Вскоре их пригласят на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.