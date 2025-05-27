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Школы отказа от курения открываются в Свердловской области

Школы для зависимых от табакокурения откроют с 1 июня во всех государственных больницах.

Источник: Reuters

На Среднем Урале с 1 июня во всех государственных больницах, оказывающих медицинскую помощь взрослым уральцам, появятся школы отказа от курения. Жители региона могут стать участниками занятий, которые помогут сократить потребление табака и никотинсодержащей продукции.

«Согласно социологическому исследованию, почти 90% курящих свердловчан мечтают избавиться от вредной привычки, но не могут этого сделать. Теперь в любой больнице таким людям помогут», — сказала замминистра здравоохранения региона Светлана Филиппова.

Узнать подробности и записаться в школу отказа от курения свердловчане могут по телефону кол-центра поликлиники по месту прикрепления, а также через своего участкового терапевта.