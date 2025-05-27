В Иркутской области пчеловоды получили 506 тонн меда за 2024 год

В Приангарье за 2024 год пасечники собрали 506 тонн меда. Это больше на 0,8% по сравнению с урожаем за 2023 год. Меда собрали чуть больше, потому что лето было жарким. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, за 40−50 дней пока теплая погода в разгаре, одно семейство пчел дает более 25 килограммов меда.