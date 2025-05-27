Эксперты объяснили, почему в Воронеже подорожал «борщевой набор»

Хозяйки заметили: цены на картофель, морковь, капусту, свеклу и другие компоненты традиционного набора для борща резко подскочили этой весной. Затем в апреле Воронежское отделение Центрального банка зафиксировало значительное увеличение стоимости овощей, которые являются основой одного из самых популярных блюд в регионе — борща. Какой же без него обед!
Эксперты банка отметили, что рост цен связан с истощением запасов российского урожая к началу весны. Продавцам пришлось прибегать к покупке импортных товаров, которые стоят гораздо дороже отечественных, несмотря на укрепление рубля.
Особенно заметно увеличились цены на картофель после снижения урожайности в 2024 году, а осенний рост цен оказался довольно ощутимым. По данным региональных представителей Центробанка, годовой рост цен на овощи составил впечатляющие 15,71%.
В то же время цены на яйца начали снижаться. Увеличение объемов производства и включение этого товара в категорию продуктов первой необходимости способствовали тому, что розничные цены начали падать с начала года. В итоге за год цена на куриные яйца уменьшилась почти на 25% — на 24,95%.