Эксперты объяснили, почему в Воронеже подорожал «борщевой набор»

В то же время цены на яйца начали снижаться. Увеличение объемов производства и включение этого товара в категорию продуктов первой необходимости способствовали тому, что розничные цены начали падать с начала года. В итоге за год цена на куриные яйца уменьшилась почти на 25% — на 24,95%.