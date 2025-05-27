На Северном речном вокзале в Москве начался свадебный сезон

Северный речной вокзал является одной из площадок проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» с 2021 года, за это время здесь поженились 364 пары. За прошлый сезон на площадке была создана 131 семья. Церемонии бракосочетания здесь проводятся только в теплое время года вечером, когда вокзал уже закрыт для посетителей. Молодожены и их гости могут провести фотосессию на фоне летнего заката на крыше исторического здания после официальной части.