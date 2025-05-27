Хабаровск ровно 145 лет назад стал городом

В эти дни исполняется 145 лет, сколько столица современного Хабаровского края находится в статусе города. По высочайшему повелению императора Александра II «О некоторых изменениях в административном устройстве Приморской области» 27 мая 1880-го селение Хабаровка было возведено в городской ранг. Этот исторический факт в своём официальном Телеграм-канале приводит госархив региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Была создана должность военного губернатора Приморской области, который также командовал областными войсками. Его резиденция располагалась в Хабаровке. С 4 июня 1880 года по 29 апреля 1881 года военным губернатором Приморской области был генерал М. П. Тихменев.
В Хабаровку из Николаевска были переведены штаб войск, областное управление и окружной суд. Также в городе были открыты окружное казначейство и городское полицейское управление.
После изменения статуса Хабаровки к купеческому сословию пожелали присоединиться В. Ф. Плюснин, С. Я. Богданов, И. М. Протодиаконов, П. Д. Михайлов, И. Р. Рафаилов, Ф. В. Ельцов и другие.
Многие поколения жителей Хабаровска превратили селение в современный город, который стал административным центром Хабаровского края.
Напомним, известный писатель историк Вячеслав Лушнов во время изучения хранящихся в фондах Государственного архива военно-морского флота им. Петра Великого в Санкт-Петербурге документов открыл настоящую дату основания Хабаровки. Случилось это не 31 мая 1858 года, а почти на полтора месяца позднее.