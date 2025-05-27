Хабаровск ровно 145 лет назад стал городом

В эти дни исполняется 145 лет, сколько столица современного Хабаровского края находится в статусе города. По высочайшему повелению императора Александра II «О некоторых изменениях в административном устройстве Приморской области» 27 мая 1880-го селение Хабаровка было возведено в городской ранг. Этот исторический факт в своём официальном Телеграм-канале приводит госархив региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».