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Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен

ВС РФ предложил судьям избегать ареста обвиняемых в экономических преступлениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Судам следует избегать ареста обвиняемых в совершении экономических преступлений, указано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

«Запрет действует при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо что эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности», — сказано в проекте.

Проект указывает судьям в обязательном порядке рассматривать возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности и управление принадлежащим имуществом.