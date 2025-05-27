Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Судам следует избегать ареста обвиняемых в совершении экономических преступлений, указано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
«Запрет действует при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо что эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности», — сказано в проекте.
Проект указывает судьям в обязательном порядке рассматривать возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности и управление принадлежащим имуществом.