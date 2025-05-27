Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался экс-глава Марьяновского района Омской области Эвальд Равве

Печальную новость сообщили в администрации района.

Источник: Комсомольская правда

27 мая 2025 года в Администрации Марьяновского района Омской области сообщили о кончине бывшего главы муниципалитета Эвальда Рубиновича Равве. Он ушел из жизни на 77-м году, всего несколько недель спустя после своего 76-летия.

Эвальд Равве начал трудовой путь педагогом в родной Петровской начальной школе, но большую часть жизни посвятил сельскому хозяйству. С 1970-х годов он работал в колхозе «Дружба» Марьяновского района, пройдя путь от заведующего фермой до руководителя предприятия. Свыше 30 лет он отдал аграрной отрасли, а в 2004 году был избран главой Марьяновского района.

«Его отличали активная жизненная позиция, огромный опыт, коммуникабельность и ответственность. Он умел эффективно управлять муниципалитетом, заслужив уважение земляков», — отметили в администрации района.

После ухода из политики в 2012 году Равве вернулся в сельское хозяйство: руководил ООО «Земля» и занимался разведением крупного рогатого скота.

Прощание с Эвальдом Рубиновичем состоится 29 мая в 12:00 в селе Старая Шараповка по адресу ул. Березовая, 1.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким Эвальда Равве.