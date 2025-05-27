Скончался экс-глава Марьяновского района Омской области Эвальд Равве

Эвальд Равве начал трудовой путь педагогом в родной Петровской начальной школе, но большую часть жизни посвятил сельскому хозяйству. С 1970-х годов он работал в колхозе «Дружба» Марьяновского района, пройдя путь от заведующего фермой до руководителя предприятия. Свыше 30 лет он отдал аграрной отрасли, а в 2004 году был избран главой Марьяновского района.