Скончался экс-глава Марьяновского района Омской области Эвальд Равве

27 мая 2025 года в Администрации Марьяновского района Омской области сообщили о кончине бывшего главы муниципалитета Эвальда Рубиновича Равве. Он ушел из жизни на 77-м году, всего несколько недель спустя после своего 76-летия.
Эвальд Равве начал трудовой путь педагогом в родной Петровской начальной школе, но большую часть жизни посвятил сельскому хозяйству. С 1970-х годов он работал в колхозе «Дружба» Марьяновского района, пройдя путь от заведующего фермой до руководителя предприятия. Свыше 30 лет он отдал аграрной отрасли, а в 2004 году был избран главой Марьяновского района.
«Его отличали активная жизненная позиция, огромный опыт, коммуникабельность и ответственность. Он умел эффективно управлять муниципалитетом, заслужив уважение земляков», — отметили в администрации района.
После ухода из политики в 2012 году Равве вернулся в сельское хозяйство: руководил ООО «Земля» и занимался разведением крупного рогатого скота.
Прощание с Эвальдом Рубиновичем состоится 29 мая в 12:00 в селе Старая Шараповка по адресу ул. Березовая, 1.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким Эвальда Равве.