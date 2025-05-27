Шесть стран ЕС выступают против инициативы Испании по запрету никотиновых пакетиков: нарушается принцип свободного перемещения товаров

Шесть правительств Европейского Cоюза публично выразили обеспокоенность в связи с законопроектом Министерства здравоохранения Испании, который предусматривает жесткое регулирование табачной продукции, включая запрет никотиновых пакетиков. Италия, Швеция, Греция, Венгрия, Румыния и Чешская Республика считают, что данный проект нарушает принцип свободного перемещения товаров в рамках Европейского союза.
Согласно европейской прессе, Министерство здравоохранения Испании предлагает установить максимальное содержание никотина на уровне 0,99 мг на один пакетик. Правительства стран ЕС считают, что такая норма фактически представляет собой косвенный запрет на никотиновые пакетики, поскольку установленный предел слишком низкий. Подобные ограничения нарушают принципы свободного перемещения товаров, закреплённые в статье 34 Договора о функционировании Европейского союза. Представители ЕС указывают, что данный продукт уже регулируется и свободно циркулирует между странами-членами ЕС.
Никотиновые пакетики регулируются в нескольких странах ЕС, в том числе в Румынии, где установлен максимальный уровень никотина в 20 мг на один пакетик.
«Порог в 0,99 мг на один никотиновый пакетик, установленный Испанией, создаёт серьёзные барьеры для торговли, нарушая принцип взаимного признания товаров, легально реализуемых в другом государстве-члене», — говорится в заявлении европейских правительств.
В обращении шести европейских государств также подчёркивается, что никотиновые пакетики регулируются в Румынии, Швеции, Чешской Республике, Дании, Венгрии, Германии, Финляндии, Австрии и Словакии, в то время как Испания не предоставляет никаких обоснований, объясняющих ограничение их свободного обращения.
«Мы считаем, что Испания вводит необоснованное ограничение, которое не подкреплено убедительными доказательствами существенного риска для общественного здоровья. Кроме того, как видно из оценки воздействия, прилагаемой к проекту, Испания не рассмотрела менее жёсткие альтернативы, например, запрет на продажу таких продуктов несовершеннолетним — мера, уже внедрённая в Румынии в 2024 году и являющаяся пропорциональной поставленной цели», — говорится далее в заявлении стран ЕС.
Министерство здравоохранения Республики Молдова зарегистрировало аналогичный законопроект, предусматривающий запрет на никотиновые пакетики. Эксперты охарактеризовали эту инициативу как анти европейскую, поскольку она противоречит практике регулирования никотиновых пакетиков в странах ЕС.
Экономический эксперт Роман Кирка отметил, что молдавским властям следует сосредоточиться на мерах по просвещению общества с целью предотвращения начала употребления никотина, а не на введении ограничений.
Законопроект Министерства здравоохранения был принят в первом чтении и должен быть рассмотрен во втором чтении на этой неделе.