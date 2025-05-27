Шесть стран ЕС выступают против инициативы Испании по запрету никотиновых пакетиков: нарушается принцип свободного перемещения товаров

«Мы считаем, что Испания вводит необоснованное ограничение, которое не подкреплено убедительными доказательствами существенного риска для общественного здоровья. Кроме того, как видно из оценки воздействия, прилагаемой к проекту, Испания не рассмотрела менее жёсткие альтернативы, например, запрет на продажу таких продуктов несовершеннолетним — мера, уже внедрённая в Румынии в 2024 году и являющаяся пропорциональной поставленной цели», — говорится далее в заявлении стран ЕС.