В ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей

В ЖКХ сказали минчанам, как решать проблему с «шумным» полом у соседей, сообщили в агентстве «Минск-Новости».
Так, 10 лет назад в законодательство о перепланировках приняли изменения о переустройстве и перепланировке, исключив изменение конструкции пола. В итоге владельцам позволили менять напольные покрытия — линолеум, ламинат, дерево, плитку без каких-либо согласований. Но не все владельцы квартир выполняли работы качественно и по технологии из-за чего стали возникать нарекания на «шумные» полы. Но у надзорных органов на данный момент, по сути, нет действенного механизма, чтобы решать подобные конфликты.
На данный момент работы по изменению конструкции пола относят к текущему ремонту. Их регулируют Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений (постановление Совмина № 399 от 21 мая 2013-го).
Как объяснил начальник юротдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин, в обязательства собственника входит предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений конструктивных элементов, инженерных систем жилого помещения. А вот обслуживающие жилищные организации не могут контролировать соблюдение технологии укладки нового напольного покрытия. Также службы гигиены и эпидемиологии не обладают функциями по замеру уровня шума внутри квартир.
— Единственное ограничение, которое предусматривают правила, это то, что с 23.00 до 7.00 часов в жилом доме следует соблюдать тишину. Спорные вопросы, которые связаны с «шумными» полами, могут разрешаться в судебном порядке, — подытожил юрист.
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