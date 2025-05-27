В ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей

Так, 10 лет назад в законодательство о перепланировках приняли изменения о переустройстве и перепланировке, исключив изменение конструкции пола. В итоге владельцам позволили менять напольные покрытия — линолеум, ламинат, дерево, плитку без каких-либо согласований. Но не все владельцы квартир выполняли работы качественно и по технологии из-за чего стали возникать нарекания на «шумные» полы. Но у надзорных органов на данный момент, по сути, нет действенного механизма, чтобы решать подобные конфликты.