В Иркутской области стартовала масштабная реконструкция пяти дорожных объектов

В Ольхонском районе продолжаются работы на 17-километровом участке дороги Тогот — Курма. Изначально это была гравийная трасса с крутыми спусками и подъемами. Для приведения дороги в соответствие специалисты проводят выравнивание, в том числе с изменением траектории отдельных отрезков. В прошлом году для этого применялись взрывные технологии, а сейчас формируется земляное полотно. В дальнейшем участок получит асфальтовое покрытие, а завершение работ намечено на 2027 год.