В Иркутской области стартовала масштабная реконструкция пяти дорожных объектов

В Иркутской области стартовали масштабные работы по обновлению транспортной инфраструктуры — в текущем строительном сезоне началась реконструкция пяти ключевых объектов, включая четыре автомобильных участка и один мост. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, общая длина модернизируемых дорог достигает 38 километров, а финансирование осуществляется в рамках реализации национальной программы «Инфраструктура для жизни».
— Реконструкция автодорог — сложный комплекс мероприятий, включающий работы с земляным полотном, мостовыми конструкциями и водоотводными системами. В 2025 году на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более миллиарда рублей, — уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.
Один из ключевых объектов — участок трассы Тайшет — Чуна — Братск в Чунском районе протяженностью семь километров (с 82-го по 89-й км), где проведена замена неустойчивых пучинистых грунтов. Параллельно в Тайшетском районе ведется реконструкция моста через суходол. Кроме того, на этой же автодороге запланированы капитальный и текущий ремонт еще четырех отрезков пути, а также обновление мостового перехода через реку Джидыкан. Совокупная протяженность всех семи объектов составляет 47 км.
В Ольхонском районе продолжаются работы на 17-километровом участке дороги Тогот — Курма. Изначально это была гравийная трасса с крутыми спусками и подъемами. Для приведения дороги в соответствие специалисты проводят выравнивание, в том числе с изменением траектории отдельных отрезков. В прошлом году для этого применялись взрывные технологии, а сейчас формируется земляное полотно. В дальнейшем участок получит асфальтовое покрытие, а завершение работ намечено на 2027 год.
На автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда в Осинском районе подходит к концу первый этап реконструкции 13-километрового отрезка (160−173 км). Фактически дорога здесь строится заново: устранены пучинистые грунты, создана 20-метровая насыпь для выравнивания трассы, установлены современные водопропускные трубы. Участок планируется сдать в эксплуатацию уже осенью. Одновременно ведутся работы на других отрезках трассы, включая капремонт двух участков в Усть-Удинском и Осинском районах, а также ремонт в Иркутском районе. Общий объем работ в 2025 году превышает 40 километров.
В Усолье-Сибирском продолжается модернизация Ленинского проспекта. В прошлом году здесь были выполнены сложные инженерные работы: проложена ливневая канализация, смонтировано уличное освещение и уложен выравнивающий слой покрытия. В текущем сезоне предстоит укладка асфальтобетона, нанесение разметки, установка дорожных знаков и пешеходных ограждений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на ремонт дорог в Приангарье выделят 27,8 миллиарда рублей.