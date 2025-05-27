Более 77 тыс. москвичей сдают ЕГЭ по математике

«В этом году на ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировались около 33 тыс. человек, из которых более 31 тыс. — выпускники текущего года. Математику профильного уровня сдают почти 44 тыс. москвичей, включая 38 тыс. выпускников этого года. Этот предмет стал самым популярным по выбору среди столичных школьников», — говорится в сообщении.