Более 77 тыс. москвичей сдают ЕГЭ по математике

«В этом году на ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировались около 33 тыс. человек, из которых более 31 тыс. — выпускники текущего года. Математику профильного уровня сдают почти 44 тыс. москвичей, включая 38 тыс. выпускников этого года. Этот предмет стал самым популярным по выбору среди столичных школьников», — говорится в сообщении.
Как уточняется, для проведения экзамена в городе организовали 457 пунктов. Результаты станут известны не позднее 10 июня. Узнать их можно будет в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.
В ведомстве отметили, что следующим испытанием станет ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 30 мая. Ранее школьники уже сдали экзамены по литературе, истории и химии — задания выполняли более 21 тыс. одиннадцатиклассников. Всего на ЕГЭ зарегистрировались более 90 тыс. человек, в том числе свыше 71 тыс. выпускников текущего года.