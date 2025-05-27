Сакуру высадили в Сквере финансистов в честь 322-летия Петербурга

Сегодня, 27 мая, Петербург празднует свое 322-летие. В честь юбилейной даты в Сквере финансистов на Суворовском проспекте высадили несколько деревьев сакуры. В торжественной акции приняли участие руководители городских финансовых структур, а также вице-губернатор Алексей Корабельников.
— Зеленые насаждения играют не только эстетическую, но и значительную природоохранную и рекреационную роль. Каждый год мы увеличиваем их количество, а к 2030 году они должны составить не менее 30 процентов от всей территории Северной столицы, — отметил Корабельников.
Место для сакуры выбрали неслучайно — напротив сквера работала одна из сберегательных касс, двери которой не закрывались даже во время блокады Ленинграда. Сегодня дерево это не только яркий подарок в честь День города, но и символ надежды.
Напомним, Сквер финансистов открыли в 2022 году. После модернизации там установили скамейки и памятник рублю, а также оборудовали его пешеходными дорожками и современным освещением.