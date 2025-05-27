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Собянин: Музей под открытым небом откроется на Красной площади 21 июня

Иммерсивный музей под открытым небом будет работать на Красной площади с 21 по 24 июня. Экспозиция будет занимать более 16 тысяч квадратных метров. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что выставку посвятят 80-летию Парада Победы 1945 года. Специалисты впервые воссоздадут исторический «Фонтан Победителей».

— Музей расскажет о событиях Великой Отечественной войны. Он будет разделен на несколько тематических зон: «Москва встречает Победу», поезд Победы «Мы из Берлина», парк победителей, театральная сцена, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Москвичи и гости столицы также смогут увидеть военную технику того времени.

31 мая в Петровском путевом дворце откроется выставка Гохрана России «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров московского региона. XXI век». Посетители увидят уникальные образцы ограночного дела, созданные в единственном экземпляре. Мастеров, способных исполнять такие работы, в мире насчитывается не более 40 человек.

20 мая в Музее Победы открылась выставка «Он сражался за Родину», посвященная творчеству великого советского писателя Михаила Александровича Шолохова. Впервые в Москву привезены более 50 подлинных раритетов. Это военная форма, награды и другие личные вещи.