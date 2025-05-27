Собянин: Музей под открытым небом откроется на Красной площади 21 июня

Уточняется, что выставку посвятят 80-летию Парада Победы 1945 года. Специалисты впервые воссоздадут исторический «Фонтан Победителей».
— Музей расскажет о событиях Великой Отечественной войны. Он будет разделен на несколько тематических зон: «Москва встречает Победу», поезд Победы «Мы из Берлина», парк победителей, театральная сцена, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Москвичи и гости столицы также смогут увидеть военную технику того времени.
31 мая в Петровском путевом дворце откроется выставка Гохрана России «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров московского региона. XXI век». Посетители увидят уникальные образцы ограночного дела, созданные в единственном экземпляре. Мастеров, способных исполнять такие работы, в мире насчитывается не более 40 человек.
20 мая в Музее Победы открылась выставка «Он сражался за Родину», посвященная творчеству великого советского писателя Михаила Александровича Шолохова. Впервые в Москву привезены более 50 подлинных раритетов. Это военная форма, награды и другие личные вещи.