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Стали известны подробности спасения олененка в Славском районе

Малышку неравнодушные принесли в монастырь, оттуда животное отвезли к ветеринарам.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности спасения оленихи (это, как выяснили, девочка) в Славском районе. Бедолага, напомним, попала под комбайн-косилку.

Травмированную малышку люди принесли в монастырь, уже оттуда связались с региональной организацией «Биосфера Балтики», которая оперативно (медлить было нельзя) нашла волонтера, тот на машине помчался за олененком. Дальше трудился уже ветеринар: Наталья Журавлева провела непростую операцию в свой выходной день. У олененка была серьезно травмирована голова.

— Глаз пока зашили один. Веко сформировано, но пришлось зашить. Возможно глаз останется. Он не травмирован, — рассказывает руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Пациент — девочка-олень. Новорожденная, еще пуповина виднеется. У малышки еще не кости, а хрящи.

— Это позволило собрать верхнее твердое небо. Если бы там была кость, то получилось бы собрать только мягкое небо, — прокомментировала Юлия.

Сейчас животное восстанавливается после операции. Девочку удалось даже покормить. Неравнодушные в комментариях желают олененку выздоровления, помогают донатами (сделать это можно через соцсети и сайт организации).

В июле 2024 года мы писали о похожем случае: в поселке Ульяново Неманского района фермер ехал на комбайне-косилке в поле и серьезно травмировал детеныша косули.

Малыша тогда спасли врачи больницы Советска. Косуленку переломало ноги, фермер привез его в местную клинику, там наложили гипс. лечение потом длилось долго и не без проблем. Но теперь косуля ходит.