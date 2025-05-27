Стали известны подробности спасения олененка в Славском районе

Травмированную малышку люди принесли в монастырь, уже оттуда связались с региональной организацией «Биосфера Балтики», которая оперативно (медлить было нельзя) нашла волонтера, тот на машине помчался за олененком. Дальше трудился уже ветеринар: Наталья Журавлева провела непростую операцию в свой выходной день. У олененка была серьезно травмирована голова.