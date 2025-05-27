Эндокринолог рассказала, что новый способ лечения сахарного диабета первого типа найден в Беларуси, пишет sb.by.
Так, заведующая кафедрой эндокринологии БГМУ Татьяна Мохорт, сообщила, что в Беларуси ученые и медики подготовили к запуску новый проект со способом лечения сахарного диабета первого типа и его начальных стадий у взрослых пациентов.
— В проекте будут использоваться не только дендритные клетки, но и мезенхимальные, — уточнила профессор.
Также эндокринолог пояснила, что по новому методу воздействуя на два звена патогенеза, исследователи хотят достичь более эффективного результата в сравнении с тем, когда используется биомедицинский клеточный продукт на основе дендритных клеток.
Также белорусские ученые БГМУ и Института биофизики и клеточной инженерии НАН разработали метод клеточной терапии для сохранения секреции инсулина у пациента. Этот метод связан с воздействием на аутоиммунный компонент диабета. Задача клеточной терапии в замедлении процесса разрушения бета-клеток, продуцирующих инсулин.
— На начальном этапе заболевания у очень многих пациентов есть остаточная секреция инсулина и С-пептида. И если нам удается сохранить ее, то достигать компенсации гораздо легче, — прокомментировала профессор Мохорт.
Новый метод лечения сахарного диабета первого типа утвердило Министерство здравоохранения, метод одобрен к использованию.
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