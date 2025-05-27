В Омске учителям и воспитателям проиндексировали оклады на 400 рублей

В Омске с 1 мая повысили оклады педагогам и воспитателям. Согласно постановлению мэрии, подписанному Сергеем Шелестом, базовые ставки выросли на 334−478 рублей. Так, оклады воспитателей детских садов увеличились с 7569 до 7903 рублей, а учителей — с 10623 до 11101 рубля.
Помимо этого, руководители школ и их заместители получат премии по итогам работы за месяц, квартал или год. А директора дошкольных учреждений будут ежемесячно получать надбавку в 10 тыс. рублей «за сложность труда». С 1 июня вступит в силу еще одна мера: руководство школ сможет претендовать на 5% от выручки учреждения за платные услуги.
Как ранее сообщал департамент образования Омска, на 15 апреля в детских садах города открыто 151 вакансия воспитателя. При этом средняя зарплата сотрудников дошкольных учреждений составляет 41405 рублей.