В Омске учителям и воспитателям проиндексировали оклады на 400 рублей

Помимо этого, руководители школ и их заместители получат премии по итогам работы за месяц, квартал или год. А директора дошкольных учреждений будут ежемесячно получать надбавку в 10 тыс. рублей «за сложность труда». С 1 июня вступит в силу еще одна мера: руководство школ сможет претендовать на 5% от выручки учреждения за платные услуги.