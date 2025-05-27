В Красноярском крае с поезда сняли неадекватных вахтовиков (видео)

«На замечания и требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия мужчины не реагировали. В связи с этим им было отказано в дальнейшем проезде, а в дежурную часть поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду требуется наряд полиции связи с неадекватным поведением вахтовиков», — рассказали в транспортной полиции.