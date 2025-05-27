В Красноярском крае с поезда сняли неадекватных вахтовиков (видео)

Пьяные 39-летний житель Канского района и 46-летний житель Омска возвращались домой и в пути вели себя вызывающе, выражались нецензурной бранью.
«На замечания и требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия мужчины не реагировали. В связи с этим им было отказано в дальнейшем проезде, а в дежурную часть поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду требуется наряд полиции связи с неадекватным поведением вахтовиков», — рассказали в транспортной полиции.
Несмотря на появление наряда ППС, 39-летний хулиган продолжил материться и проявлять агрессию в адрес окружающих. В итоге обоих мужчин задержали и доставили в дежурную часть.
В отношении дебоширов составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и оштрафовали.