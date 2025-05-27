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Нападающего омского «Авангарда» хочет «забрать» другой клуб

Тольяттинская «Лада» заинтересована в приобретении нападающего омского «Авангарда» Данила Башкирова, такую информацию озвучил в своем телеграм-канале во вторник, 27 мая 2025 года, обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Источник: БЕЛТА

Предварительно, «Лада» уже ведет с «Авангардом» переговоры об обмене 24-летнего нападающего.

Напомним, Данил Башкиров пришел в «Авангард» в ноябре 2024 года в результате обмена с магнитогорским «Металлургом».