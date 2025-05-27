Нападающего омского «Авангарда» хочет «забрать» другой клуб

Предварительно, «Лада» уже ведет с «Авангардом» переговоры об обмене 24-летнего нападающего.
Напомним, Данил Башкиров пришел в «Авангард» в ноябре 2024 года в результате обмена с магнитогорским «Металлургом».
Тольяттинская «Лада» заинтересована в приобретении нападающего омского «Авангарда» Данила Башкирова, такую информацию озвучил в своем телеграм-канале во вторник, 27 мая 2025 года, обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Предварительно, «Лада» уже ведет с «Авангардом» переговоры об обмене 24-летнего нападающего.
Напомним, Данил Башкиров пришел в «Авангард» в ноябре 2024 года в результате обмена с магнитогорским «Металлургом».