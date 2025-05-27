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В Омске троллейбус № 4 станет экскурсионным ко Дню города

Сейчас специалисты работают над созданием аудиогида.

Источник: Om1 Омск

Один из самых популярных маршрутов общественного транспорта в Омске — троллейбус № 4, следующий от нефтезавода до железнодорожного вокзала, временно станет экскурсионным. Запуск проекта приурочен ко Дню города.

Сейчас команда специалистов работает над созданием аудиогида, который будет сопровождать пассажиров во время поездки. В аудиозаписи расскажут о достопримечательностях, исторических местах, людях и событиях, связанных с остановками на маршруте.

Пассажиры узнают, какие архитектурные памятники и знаковые объекты расположены вдоль пути, что происходило в этих местах в разные годы, и какие организации и личности внесли вклад в историю Омска.