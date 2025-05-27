Врач-гигиенист Гришина объяснила, надо ли менять зубную щетку после болезни

Когда мы болеем простудой или гриппом, все наши мысли часто сосредоточены на том, чтобы скорее восстановиться. Но есть мелочи, о которых мы забываем, однако они могут оказать влияние на наше здоровье в будущем. Например, что делать с зубной щеткой, которой мы пользовались во время болезни? Стоит ли менять ее сразу после выздоровления или можно оставить старую? Ответы на эти и другие вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» дала врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина.