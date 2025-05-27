Депутаты ГД РФ поддержали предложение Башкирии о льготах родственникам-дарителям

Спикер заксобрания Башкирии Константин Толкачев пояснил, что документ в скором времени может быть рассмотрен в первом чтении. Парламентарий подчеркнул, что с января 2025 года обязательное нотариальное заверение дарственных стало необходимой антимошеннической мерой. Ранее упрощенная процедура передачи имущества нередко использовалась аферистами, что приводило к потере жилья у жертв мошенничеств. Введение обязательного нотариального сопровождения, по словам Толкачева, хотя и повысило защищенность сделок, но существенно увеличило расходы участников.