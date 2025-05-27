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Депутаты ГД РФ поддержали предложение Башкирии о льготах родственникам-дарителям

Госдума поддержала законопроект Башкирии о льготах при оформлении дарственной.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты ГД России одобрили законодательную инициативу из Башкирии, предусматривающую снижение финансовой нагрузки при оформлении дарственных между родственниками. Данный законопроект был разработан совместно республиканскими парламентариями и представительницей нижней палаты Сарданой Авксентьевой.

Спикер заксобрания Башкирии Константин Толкачев пояснил, что документ в скором времени может быть рассмотрен в первом чтении. Парламентарий подчеркнул, что с января 2025 года обязательное нотариальное заверение дарственных стало необходимой антимошеннической мерой. Ранее упрощенная процедура передачи имущества нередко использовалась аферистами, что приводило к потере жилья у жертв мошенничеств. Введение обязательного нотариального сопровождения, по словам Толкачева, хотя и повысило защищенность сделок, но существенно увеличило расходы участников.

По словам парламентария, стандартная стоимость нотариального удостоверения дарственной достигает 25−30 тысяч рублей. Для смягчения нагрузки было предложено ввести 50% скидку на нотариальные услуги при оформлении дарственных между близкими родственниками.

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