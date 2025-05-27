Красноярцы рассказали, как ремонт влияет на психику, отношения и кошелек

Вопрос о том, кто принимает ключевые решения по ремонту, также вызывает интерес. Более половины красноярцев (55%) принимают важные решения совместно с партнёром. Однако 22% опрошенных заявили, что именно они ведут процесс. Интересно, что 5% все еще полагаются на советы родителей или родственников, что говорит о влиянии старшего поколения на современные бытовые вопросы.