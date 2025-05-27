Красноярцы рассказали, как ремонт влияет на психику, отношения и кошелек

Согласно недавнему опросу, проведенному Авито Услуг, 95% жителей Красноярска хотя бы раз в жизни сталкивались с ремонтом. Интересно, что многие из них воспринимают этот процесс по-разному.
Около 30% опрошенных считают ремонт своего рода «дзен», сравнимым с медитацией. Однако для большинства — 56% — это скорее марафон на выживание, наполненный криками и борьбой с обоями. Некоторые (14%) даже признаются, что во время ремонта им хотелось отключить телефон и уехать в горы, подальше от всех забот.
Кто принимает решения?
Вопрос о том, кто принимает ключевые решения по ремонту, также вызывает интерес. Более половины красноярцев (55%) принимают важные решения совместно с партнёром. Однако 22% опрошенных заявили, что именно они ведут процесс. Интересно, что 5% все еще полагаются на советы родителей или родственников, что говорит о влиянии старшего поколения на современные бытовые вопросы.
Конфликты в процессе ремонта.
Наиболее частыми источниками конфликтов во время ремонта стали сроки и затягивание работ (26%), выбор отделочных материалов (26%), финансовые вопросы (25%) и дизайн (20%). 12% участников опроса спорят с родственниками о том, делать ли все своими силами или нанимать специалистов. Тем не менее, 34% утверждают, что их последний ремонт прошел без ссор.
Длительность ремонта.
Средняя продолжительность ремонта в Красноярске составляет 5,65 месяцев. При этом 9% респондентов живут в условиях «вечного ремонта», который длится более двух лет. В то же время 37% укладываются в срок до одного месяца.
Финансовые аспекты.
Что касается финансовой стороны вопроса, 36% респондентов смогли уложиться в запланированный бюджет. Ещё 20% сообщили о незначительном перерасходе (до 10%). Однако 11% превысили смету на 20−30%, а 13% потратили в два раза больше, чем планировали. Интересно, что 15% вообще не вели учёт расходов, а 4% признались, что боятся подводить итоги.
Неожиданные расходы.
Что касается неожиданных трат, то 30% респондентов отметили, что их удивила высокая стоимость всего процесса, особенно жизни после ремонта. К неожиданно дорогим статьям расходов они также отнесли скрытые коммуникации (трубы и кабели — 20%), черновые материалы (11%), мелкие детали вроде плинтусов (8%), розетки и выключатели (6%), а также простую белую краску (4%).
Таким образом, ремонт — это не только физический процесс обновления жилья, но и испытание для психики, отношений и бюджета красноярцев.