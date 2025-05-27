В Самаре создадут организационный комитет для празднования 450-летия города

Вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов подписал указ о создании регионального организационного комитета для подготовки празднования 450-летия Самары, которое состоится в 2036 году.
Руководство работой комитета поручено губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. Основные задачи комитета включают подготовку предложений по организации торжественных мероприятий, координацию взаимодействия между всеми участниками процесса подготовки праздника.
Комитет планирует проводить заседания по мере необходимости, но не менее одного раза в год, сообщает «Волга Ньюс».
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