ГПК: на границе въезда в ЕС ожидают более 850 фур

Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») — 340 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 34% грузовых автомобилей от нормы. Сотрудники погранперехода «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») оформили 10% транспорта от нормы. Также въезда в Литву перед погранпереходом «Шальчининкай» ожидают 10 легковушек.
Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») скопилось 60 фур. Его сотрудники за 24 часа приняли на свою территорию 35% большегрузов.
Через пункт пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») в Польшу проследовало 59% транспорта от нормы. Въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») ожидают 600 легковых автомобилей и 30 автобусов. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 59%.