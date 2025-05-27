ГПК: на границе въезда в ЕС ожидают более 850 фур

Через пункт пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») в Польшу проследовало 59% транспорта от нормы. Въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») ожидают 600 легковых автомобилей и 30 автобусов. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 59%.