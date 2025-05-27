Небезопасные танцы на крыше школы показали старшеклассники Владивостока

Во Владивостоке, когда проходили последние звонки в школах, старшеклассники исполнили танец на крыше школы. Дети показывали свой танец на крыше СОШ № 18 без страховки и необходимых спец ограждений.
Прокуратура Приморского края начала проверку после появившегося видео в социальных сетях, на котором видно, как школьники танцуют на неогороженной крыше школы во Владивостоке.
«Родители поделились своим возмущением по факту отсутствия безопасности во время проведения мероприятия», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности в школах. В конце проверки будут приняты меры реагирования на произошедшую ситуацию.