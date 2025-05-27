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Небезопасные танцы на крыше школы показали старшеклассники Владивостока

В СОШ № 18 группа школьников продемонстрировала танец, на последнем звонке, находясь на крыше здания.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке, когда проходили последние звонки в школах, старшеклассники исполнили танец на крыше школы. Дети показывали свой танец на крыше СОШ № 18 без страховки и необходимых спец ограждений.

Прокуратура Приморского края начала проверку после появившегося видео в социальных сетях, на котором видно, как школьники танцуют на неогороженной крыше школы во Владивостоке.

«Родители поделились своим возмущением по факту отсутствия безопасности во время проведения мероприятия», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности в школах. В конце проверки будут приняты меры реагирования на произошедшую ситуацию.