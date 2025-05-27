Шесть новых профессиональных праздников появятся в Казахстане

— В перечень профессиональных праздников вносятся изменения в части введения шести новых профессиональных праздников, — говорится в документе.
Проектом предлагается дополнить шесть новых профессиональных праздников:
— День предпринимателей Казахстана;
— День ремесленников Казахстана;
— День работников сферы естественных монополий;
— День работника санитарно-эпидемиологической службы;
— День работников кадровой службы;
— День работника сферы общественного питания.
Также предлагается изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» до
В июне 2024 года в перечень добавили 8 профессиональных праздников.