Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть новых профессиональных праздников появятся в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты РК разработало проект приказа о внесении изменений в перечень профессиональных праздников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

— В перечень профессиональных праздников вносятся изменения в части введения шести новых профессиональных праздников, — говорится в документе.

Проектом предлагается дополнить шесть новых профессиональных праздников:

— День предпринимателей Казахстана;

— День ремесленников Казахстана;

— День работников сферы естественных монополий;

— День работника санитарно-эпидемиологической службы;

— День работников кадровой службы;

— День работника сферы общественного питания.

Также предлагается изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 12.06.2025 г.

В июне 2024 года в перечень добавили 8 профессиональных праздников.