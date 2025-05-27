Синоптики рассказали, какой будет погода в июне

По данным синоптиков, с 1 по 7 июня по всей территории республики установится сухая и умеренно жаркая погода. Осадки в эти дни маловероятны, а температура воздуха начнёт постепенно повышаться. В дневные часы столбики термометров достигнут 35−38°C, а на севере, юге и в пустынной зоне — до 40.