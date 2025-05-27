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Синоптики рассказали, какой будет погода в июне

Vaib.uz (Узбекистан. 27 мая). Узгидромет опубликовал предварительный прогноз на июнь, и, как ожидается, первый месяц лета в Узбекистане будет жарким, но не обойдётся без дождей.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 100% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: Vaib.Uz

По данным синоптиков, с 1 по 7 июня по всей территории республики установится сухая и умеренно жаркая погода. Осадки в эти дни маловероятны, а температура воздуха начнёт постепенно повышаться. В дневные часы столбики термометров достигнут 35−38°C, а на севере, юге и в пустынной зоне — до 40.

Во второй и третьей декаде месяца ожидаются температурные колебания: от относительно комфортных 25−30°C до по-настоящему знойных 33−38°C. В отдельные дни в северных и южных регионах, а также в пустынных районах, жара усилится до 39−41°C.

Несмотря на высокие температуры, июнь не будет полностью сухим. Кратковременные дожди возможны в конце первой декады, а также в отдельные дни второй и третьей декад. Эти осадки, по прогнозам, будут локальными и ненадолго освежат раскалённый воздух.

Синоптики советуют следить за обновлениями прогноза и быть осторожными в жаркие дни, особенно людям с хроническими заболеваниями и родителям с маленькими детьми.