ГАИ сообщила об обвале дороги вблизи больницы под Полоцком

В Полоцком районе произошло обрушение части дорожного полотна. Подробности сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».
Обрушение дорожного полотна произошло вблизи больницы Ксты по маршруту в населенный пункт Экимань. В ГАИ уточнили, что 27 мая из-за обвала части дороги правоохранители и дорожные службы принимают все необходимые меры.
До устранения обвала движение на данном участке перекрыли. ГАИ организовало объезд участка через «хлебозаводскую» дорогу.
— Рекомендуем водителям заранее выбирать маршруты движения с учетом временных ограничений, — прокомментировали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Еще ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.
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