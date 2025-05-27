Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ сообщила об обвале дороги вблизи больницы под Полоцком

Часть дороги обрушилась вблизи больницы в Полоцком районе.

Источник: Комсомольская правда

В Полоцком районе произошло обрушение части дорожного полотна. Подробности сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».

Обрушение дорожного полотна произошло вблизи больницы Ксты по маршруту в населенный пункт Экимань. В ГАИ уточнили, что 27 мая из-за обвала части дороги правоохранители и дорожные службы принимают все необходимые меры.

До устранения обвала движение на данном участке перекрыли. ГАИ организовало объезд участка через «хлебозаводскую» дорогу.

— Рекомендуем водителям заранее выбирать маршруты движения с учетом временных ограничений, — прокомментировали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Еще ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.

Тем временем ГПК рассказал подробности задержания в Минске обвиняемого в убийстве россиянина, который пять лет назад похитил дочь у матери: «Девочку искали пять лет».