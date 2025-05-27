Разработанные тренажеры СамГМУ применили для реабилитации 170 тысяч пациентов

Мультисенсорный тренажёр ReviVR использовался в 87 тыс. сеансов для 6,8 тыс. пациентов. Устройство предназначено для реабилитации после инсультов, нейрохирургических вмешательств, черепно-мозговых травм и других заболеваний нервной системы. Эффективность реабилитации повышается в полтора раза.