Разработанные тренажеры СамГМУ применили для реабилитации 170 тысяч пациентов

Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали ряд медицинских тренажёров, применяемых для восстановления двигательных функций и улучшения психоэмоционального состояния пациентов.
Мультисенсорный тренажёр ReviVR использовался в 87 тыс. сеансов для 6,8 тыс. пациентов. Устройство предназначено для реабилитации после инсультов, нейрохирургических вмешательств, черепно-мозговых травм и других заболеваний нервной системы. Эффективность реабилитации повышается в полтора раза.
Тренажёр ReviMotion прошёл 81 тыс. сеансов с участием 13,2 тыс. пациентов. Этот тренажёр помогает пациентам с детским церебральным параличом, последствиями инсультов, черепно-мозговых травм, заболеваниями центральной нервной системы. Использование устройства способствует увеличению объёма движений и улучшению моторных навыков у большинства пациентов.
Аппаратно-программный комплекс ReviSide провёл 2,4 тыс. сеансов для 502 пациентов. Комплекс применяется для лечения нарушений дыхания, тревоги, депрессии, расстройств сна и аппетита. После первого сеанса пациенты отмечают эффект релаксации и улучшение эмоционального фона.
Все указанные тренажёры активно используются в реабилитационных центрах России.
Не пропустите новостей, которые мы публикуем только в нашем телеграм-канале!